O triunfo no dérbi do Minho valeu ao Famalicão a subida ao 5.º lugar do campeonato, à condição. Mathias de Amorim e Sorriso marcaram os golos que valeram os três pontos à formação famalicense e não permitiu a ultrapassagem do Vitória de Guimarães, impondo à turma vimaranense a quarta derrota na Liga.

A equipa da casa esteve melhor na primeira metade e foi para o descanso em vantagem, golo do internacional sub-21 português. Na etapa complementar, a formação vitoriana teve mais bola, mas nunca conseguiu ultrapassar a boa organização defensiva dos famalicenses. Já para lá da hora, Sorriso marcou o segundo e selou a contagem.

Após a paragem para as seleções e para o jogo da Taça de Portugal, o regresso ao campeonato foi sem surpresas para os famalicenses. Hugo Oliveira apresentou a equipa que tem mais minutos - exceção para Joujou – e que lhe tem dado garantias de sucesso. Já Luís Pinto surpreendeu e apresentou praticamente a mesma equipa que jogou na prova rainha. As exceções foram o regresso de Casitllo à baliza, no lugar de Charles, e de Beni, atirando Mitrovic para o banco.

A primeira parte foi viva, intensa, e com diversas oportunidades para os dois lados, valendo a boa exibição dos guarda-redes. Os locais foram os primeiros a estar perto de marcar, mas o remate de Joujou esbarrou em Castillo. Na resposta, Diogo Sousa viu Carevic defender com os pés e impedir o golo. Os vitorianos entraram bem, porém, aos poucos, foram perdendo o gás e muitas bolas em zona perigosa, permitindo o contra-golpe famalicense.

Num desses lances, Castillo, com uma excelente estirada, impediu o golo a Elisor. Pouco depois, o duelo do guarda-redes vimaranense foi com Joujou e o resultado foi o mesmo. O Famalicão acabou por chegar ao golo muito perto do intervalo. Rodrigo Pinheiro apareceu desmarcado pela direita e, já perto da linha de fundo, cruzou atrasado para o remate na passada de Mathias de Amorim. Estava desfeita a igualdade e os famalicenses saiam a sorrir para o descanso.

Luís Pinto deixoi Fabio Blanco no balneário e lançou Camara para o segundo tempo. Pouco depois, fazia mais duas alterações para dar maior acutilância ao ataque vitoriano. Os famalicenses baixaram as linhas, porém não conseguiam sair com a mesma qualidade para o ataque. Ainda assim, apesar do domínio, o emblema de Guimarães não criava ocasiões de perigo.

Até ao final, os vitorianos acentuaram a pressão, mas nunca conseguiram desfazer a bem organizada equipa famalicense que, com as linhas bem fechadas, não permitiu veleidades ao opositor. Oito minutos para além da hora, Gil Dias saiu em velocidade e, já depois da saída de Castillo da baliza, ofereceu o golo a Sorriso, que só teve de encostar.

A FIGURA: Mathias de Amorim (Famalicão)

Depois de marcar para a Taça, Mathias de Amorim estreou-se a marcar no campeonato ao apontar o golo que valeu três preciosos pontos ao Famalicão. O médio português esteve em destaque no meio-campo e foi decisivo na hora de atirar à baliza.

O MOMENTO: Golo de Sorriso

Depois de uma segunda parte com as linhas recuadas e sem conseguir sair no contra-ataque, o Famalicão selou o resultado para além da hora numa rápida transição. Gil Dias conduziu o esférico, driblou Castillo e ofereceu o golo a Sorriso.

POSITIVO: Castillo (V. Guimarães)

Excelente exibição do guarda-redes vimaranense. Castillo foi retardando o golo famalicense com um par de boas defesas, travando um duelo interessante com Joujou e com Elisor, levando sempre a melhor. Nada podia fazer nos golos de Mathias de Amorim e Sorriso.