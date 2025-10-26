Hugo Oliveira estava satisfeito com o importante triunfo. O treinador do Famalicão, na sala de imprensa, recordou que o projeto está em crescimento e que a equipa não pode ter medo de vencer.

Qual foi o segredo do triunfo?

Vitória importante e merecida num jogo em que fomos a equipa mais afirmativa e que fez mais para ganhar o jogo. Não devíamos ter sofrido tanto para matar o jogo, devíamos ter gerido melhor, ter mais bola, contra um adversário com qualidade e com ideias. Fomos uns justos vencedores, mas devíamos ter feito uma melhor gestão na segunda parte.

Satisfeito por a equipa manter-se sólida?

O Famalicão não concede grandes oportunidades aos adversários. Este jogo levou um caminho emotivo e nós não queríamos isso. Devíamos ter tido mais bola e o facto de termos tido jogos em que estivemos bem, mas que não ganhamos, fez com que a equipa ficasse agarrada aos pontos. O nosso projeto é assente em desenvolvimento, talento e crescimento e é um projeto tão bonito. Eles têm de saber lutar pelo resultado e nem sempre é fácil. São estas vitórias que cimentam o crescimento. Temos a vantagem de nunca jogarmos sozinhos, ainda por cima num dia em que jogávamos com a pele da cidade. Vitória justa contra um adversário que quer lutar por outros patamares, um clube com paixão e nós, contra isso, vencemos bem.