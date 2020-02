Ivo Vieira, treinador do Vitória Guimarães, na sala de imprensa, após frente ao Famalicão:

«É uma vitória inteiramente justa e com muito mérito dos meus jogadores. Mas queremos dar uma palavra de apreço para o Famalicão que está a fazer um campeonato fantástico. Nós hoje, infelizmente para os famalicenses, foi o nosso dia. Falar do resultado de hoje é muito fácil, mas temos de contextualizar no que foi o passado. O Vitória em outros jogos fez muito para conseguir marcar e resultados com algum volume e não teve essa felicidade. Hoje as bolas entraram quase todas e tivemos a felicidade que não tivemos em outros jogos.

A equipa produz muito volume ofensivo, tem mais remates, mais oportunidades e mais posse, mas não temos tido a felicidade que tivemos hoje. É um resultado bastante dilatado, mas os jogadores trabalharam muito para isso. Lembrar que aos 20/25 minutos o Famalicão ainda jogava com 11 e que nós já ganhávamos por 2-0 e tivemos outras duas oportunidades flagrantes. A equipa controlou o jogo de princípio ao fim. No passado já trocamos vários jogadores e a equipa deu sempre respostas. É bom ganhar na casa de um adversário que tem feito um campeonato muito bom de forma muito meritória.

Eu estou muito consciente do trabalho que faço. Não vi um Vitória diferente no Bessa e com o Rio Ave do que foi hoje. Apenas não fizemos golos. A equipa não faz golos, mas tem tido oportunidades para tal. No Bessa o Boavista fez um remate à baliza e fez golos. Hoje, infelizmente para o Famalicão, aconteceu, marcámos. Há jogos que não ganhámos porque não fazemos golos.

Temos de manter a consciência daquilo que fazemos e acreditar para onde vamos. Um resultado volumoso como o de hoje traz confiança, mas não pode trazer sobranceria. O próximo adversário [FC Porto] vai trazer-nos muitas dificuldades, mas vamos discutir o jogo na mesma. Hoje, montamos uma boa estratégia. O Famalicão manteve a forma de jogar. Temos de considerar que foi um dia infeliz para eles, mas há muito mérito para nós».