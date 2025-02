Luís Freire, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Famalicão:

«Ninguém está satisfeito, queríamos ganhar o jogo. O Vitória foi a equipa que mais tentou isso e que encostou o Famalicão à sua defesa sem permitir contra-ataques. Nós para entrar nestes blocos mais baixos, temos de mandar no jogo, mas faltou sermos mais agressivos na linha defensiva do Famalicão. Conseguimos circular, conseguimos encostar, mas faltou chegar de frente para a baliza e por isso não conseguimos ter mais finalizações.

Temos duas grandes oportunidades na primeira parte. Na segunda parte encostamos ainda mais o Famalicão lá atrás. Descemos muitas vezes lá, mas faltou o último terço ser mais agressivo e capacidade de finalizar. Tivemos as oportunidades suficientes para marcar e ganhar.

[posição de Tomás Handel] O Samu está a jogar perto do avançado e ainda no último jogo marcou. O Handel tem liberdade para construir a três e tanto pode ser com ele ou com o Tiago. Há um crescimento claro da equipa e este jogo não teve nada a ver com o do Estoril, mas temos de ser mais incisivos. Não concedemos nada ao Famalicão».