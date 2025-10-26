Luís Pinto disse, na sala de imprensa, que faltou à equipa encontrar os caminhos certos para a baliza e, por isso, houve tantas perdas de bola na segunda parte. O treinador vimaranense afirmou que o Famalicão foi mais eficaz.

O que falhou hoje?

Falhou em alguns pormenores. Sofremos dois golos que começam em duelos que devíamos rer ganho e não podíamos ter permitido isso. O jogo foi equilibrado menos nos últimos dez minutos da primeira parte. De resto foi um jogo equilibrado, mas que o Famalicão conseguiu alvejar mais a baliza do que nós. Temos uma taxa de remates enquadrados muito baixa.

Muitas perdas de bola na segunda parte.

Julgo que na segunda parte perdemos bolas porque os caminhos que percorremos não eram os adequados. No bloco central, estávamos a meter bolas nas costas com o bloco baixo do adversário e devíamos ter jogado mais pelos corredores. A pressa em tentar chegar ao golo fez com que não tomássemos as melhores decisões.

A equipa remata pouco?

Até a este jogo, éramos a equipa com mais remates de fora da área. Hoje devíamos fazer mais porque no futebol cada vez se remata menos de fora da área e é uma forma do adversário sair do bloco baixo. Temos jogadores que rematam bem de longe e devíamos ter tido esse pragmatismo.

Gostou da estreia a titular de Diogo Sousa?

Fez uma boa primeira parte e fez uma exibição interessante na segunda. Acredito que com tempo de jogo vai ter melhores decisões ainda. Demonstrou coisas boas hoje e de certeza que vai evoluir ainda mais.