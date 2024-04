FIGURA: Chiquinho (Famalicão)

Voltou a ser a figura do Famalicão, depois de estar em destaque em Barcelos, e voltou a marcar. Chiquinho atravessa um excelente momento de forma e voltou a ser decisivo. O avançado inaugurou o marcador e esteve nos principais lances de ataque dos locais. Esteve mais três vezes perto de marcar mais um.

MOMENTO DO JOGO: Golo nos descontos

O empate no dérbi do Minho parecia uma certeza e acabava por ser um mal menor para as duas equipas. Jhonder Cadiz é que tinha outros planos e acabou por ser o herói da partida ao cair o pano. Estava no sítio certo a empurrar o esférico para o fundo das redes e dar a vitória ao Famalicão.

OUTROS DESTAQUES

Cadiz (Famalicão): Combativo como sempre, não teve oportunidades no jogo de hoje. Na única que teve (ou que criou) marcou e deu a vitória à sua equipa. O avançado venezuelano apontou o no campeonato.

Buntic (Vizela): Foi o guardião croata que manteve o Vizela no jogo até ao final. Com um par de boas defesas, Buntic deu segurança à equipa e fê-la acreditar. Nada podia fazer nos golos.