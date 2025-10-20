O avançado do Famalicão, Yassir Zabiri, foi uma das grandes figuras do título inédito alcançado por Marrocos no Mundial sub-20, na noite de domingo, mas há cerca de um mês nem era certa a presença na competição ao serviço dos marroquinos.

Na conferência de imprensa após a vitória por 2-0 frente à Argentina, na final, num jogo decidido com dois golos de Zabiri, o selecionador de Marrocos, Mohamed Ouahbi, referiu que houve clubes que não queriam libertar atletas para a competição, nomeadamente Zabiri (Famalicão), mas também Othmane Maamma (Watford) e Gessime Yassine (USL Dunkerque), precisamente o trio da frente da equipa.

«O Zabiri fez parte dos jogadores que fez um forcing, que mais lutou para estar aqui. Os clubes não queriam deixá-los vir: o Zabiri, o Gessine, o Maamma… No último momento, os clubes recusaram libertá-los», partilhou Ouahbi, antes de pormenorizar uma conversa que Zabiri teve com o treinador do Famalicão, Hugo Oliveira.

«E eu lembro-me de uma conversa com o Zabiri. No último momento, ele disse-me: “Vou tentar de novo”. Ele foi falar com o seu treinador, acompanhado pelo capitão da sua equipa e disse-lhe: “Mister, eu quero ir ao Mundial”. E o treinador respondeu: “Ok, mas arriscas perder o teu lugar”. E o Zabiri disse-lhe: “Eu vou voltar como campeão do mundo, melhor marcador e vou lutar para ser o avançado titular”».

E, após a competição que se realizou no Chile, Zabiri volta a Famalicão como campeão do mundo sub-20, foi ainda Bota de Prata (segundo melhor jogador do torneio, só atrás do colega de equipa Othmane Maamma) e falhou por pouco o estatuto de melhor marcador. Até fez cinco golos, os mesmos do que Benjamin Cremaschi (EUA), Neyser Villareal (Colômbia) e Lucas Michal (França), mas ficou atrás destes, devido aos critérios de desempate no caso do mesmo número de golos.

«Por tudo isso, ele merece muito, porque é do tipo de jogadores que fizeram sacrifícios para estar connosco. Vimos o quanto estes atacantes lutaram, é um sinal de solidariedade e vontade de ajudar a equipa. E o Zabiri marcou cinco golos, mas também teve mais ocasiões. Ele é um grande atacante», frisou o selecionador.

O percurso de Zabiri no Famalicão

Zabiri chegou ao Famalicão em agosto de 2024 e cumpre a segunda época nos famalicenses. Tem contrato até final da época 2027/28.

O jovem marroquino, contratado por 600 mil euros, fez quase toda a formação na Académie Mohammed VI, destacando-se na liga marroquina ao serviço do Union Touarga em 2023/24.

Na primeira época em Famalicão, começou por ser suplente utilizado em quatro jogos da equipa principal, pela qual faria seis jogos e três em 2024/25, além de seis jogos e seis golos pelos sub-23. Esta época, fez três jogos pela equipa principal, como suplente utilizado, ante Santa Clara, AVS e Sporting. Contra Tondela, Gil Vicente e Casa Pia foi suplente não utilizado.