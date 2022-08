O médio francês Zaydou Youssouf foi confirmado pelo Famalicão, esta quinta-feira, como novo reforço para a próxima temporada.

O jogador de 23 anos chega do Saint-Étienne e assina um vínculo de quatro épocas.

«Estou muito feliz por iniciar um novo desafio na minha carreira. É a primeira vez que vou jogar fora do meu país e sinto que a vinda para o Famalicão é o passo ideal para prosseguir o meu percurso. Pelas informações que me transmitiram, o Famalicão é uma equipa com um projeto muito sólido no campeonato português e que tem potenciado a evolução de muitos jogadores», disse aos meios de comunicação do emblema famalicense.