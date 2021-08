O Feirense venceu este domingo o Farense, no Estádio S. Luís, com um golo solitário de Fábio Espinho (0-1), em encontro referente à quarta jornada da II Liga.



Aos oito minutos, na sequência de um cruzamento de Diga, Fábio Espinho surgiu no coração da área para marcar de cabeça.



Já perto do intervalo, Vargas foi expulso por acumulação de amarelos, deixando o Feirense em desvantagem numérica. Porém, apesar da pressão, o Farense de Jorge Costa não conseguiu evitar a derrota.



O Feirense de Rui Ferreira sobe ao terceiro lugar da tabela classificativa, com nove pontos, enquanto o Farense ocupa provisoriamente o 17.º e penúltimo lugar, com apenas um ponto.