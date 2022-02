Farense e Académico de Viseu empataram na noite deste domingo a uma bola (1-1), em Faro, em jogo da 22.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A equipa comandada por Pedro Ribeiro adiantou-se no marcador aos três minutos, por Paná, mas o ex-Sporting Cristian Ponde mostrou novamente… Faro pelo golo, assinando o 1-1 aos 13 minutos. O número 20 do Farense marcou pelo quarto jogo seguido, mas acabaria expulso ao minuto 36, deixando a equipa comandada por Vasco Faísca reduzida a dez.

Com este resultado, o Farense é 15.º classificado, com 21 pontos. O Ac. Viseu é 14.º, com 24 pontos.

Já este domingo, o Benfica B e o Nacional venceram e houve empate no Varzim-Leixões.