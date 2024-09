Declarações de José Mota, treinador do Farense, na sala de imprensa, depois da derrota frente ao Arouca (0-1), em jogo da 6ª jornada, disputado este domingo, 22 de Setembro, no Estádio São Luís, em Faro.

[Sente condições para continuar?]

Se não sentisse condições para continuar, já tinha falado com o presidente. Se não tivesse um jogo em que os jogadores fizessem o que fizeram, se sentisse que a equipa não tinha alma, era amorfa, morta, eu seria o primeiro a perceber isso.

Ando nesta vida desta forma e sempre o farei. Eu sei que são seis derrotas: eu também nunca tive seis derrotas seguidas.

Tudo isto… a gente bate de frente e pensa que é um momento extremamente difícil, mas isto é para homens.

Hoje estavam aqui 5 mil adeptos. Isto é o melhor que existe: saber que a equipa não está a atravessar um bom momento, mas tem aqui 5 mil adeptos.

Vamos conseguir mudar isto: nós somos homens de fibra. Sinto isso. Vieram 18 jogadores novos, de todos os cantos do mundo, mas isto é o Farense. É com estes que temos de ir para a luta, ser mais ambiciosos em alguns momentos e matreiros noutros.

[Lenços brancos no final]

Eu percebo o descontentamento e entendo-o. Quem perde seis jogos, os sócios não podem estar contentes. Eu também não estou. A mim compete-me saber por que é que estas derrotas acontecem e hoje aconteceu porque não fizemos golos.

Também temos tido algum azar, a lesão do Tomané, do Marco Matias… O que temos de fazer é o que fizemos hoje, mas meter a bola dentro da baliza. Este não foi um jogo mal conseguido: não marcamos o golo, mas dominámos o adversário; na segunda parte as vezes foi sufocante, mas temos de fazer golos.

[Que análise faz ao jogo?]

Foi um jogo que sabíamos o que valia para nós e para o adversário. Acho que o Arouca entrou menos ansioso. Tivemos alguma dificuldade, por alguma ansiedade, em ter um controlo do jogo.

O adversário teve mais bola, soube circular melhor, com jogadores mais experientes. Foi uma equipa que se desinibiu, sem criar perigo, mas foi uma equipa mais madura.

Para piorar, o golo aconteceu num escorregão, um ressalto. A vencer, o jogo tornou-se ainda mais fácil.

Tivemos uma excelente reação, subimos o bloco, disputámos melhor as segundas bolas.

Na segunda parte, penso que estivemos melhor em todos os aspetos, obrigámos o adversário a ser uma equipa mais recuada. Tentámos por todos os lados, as alterações deram um pouco mais de agressividade em termos ofensivos, tivemos chances, mas não fizemos o golo.

Tudo isso contrariou o que pretendíamos, mas acho que os jogadores estiveram muito bem. Tiveram um grande crer, uma grande atitude e merecíamos um resultado diferente.

Foi o pior que nos podia acontecer, estamos tristes, estamos frustrados por este resultado, os jogadores não mereciam, mas é o futebol e temos é que saber dar a volta. Não posso apontar nada aos jogadores.

[Como se justifica esta falta de eficácia?]

Não há justificação. Trabalhamos todos dias para que isso seja melhorado. Nós tivemos dezenas de cruzamentos, da direita, da esquerda, vários momentos dentro da área, não tivemos presença ao nível da área para fazermos aquilo que poderíamos ter feito.

Cabe-nos a todos perceber e melhorar.

Falta agressividade ali: não é bola. Falta finalizar, o que se passou ainda hoje percebe-se que construímos ofensivamente várias situações para que houvesse mais objetividade, mais finalização. São aspetos que são extremamente difíceis de se conseguir e temos de trabalhar cada vez mais e obrigar que os nossos avançados tenham esse cheiro pelo golo.