O Farense recebeu Isaac Nader no Estádio São Luís, de forma a celebrar o ouro nos 1500 metros dos Mundiais de Tóquio, em setembro. Os algarvios ofereceram uma camisola com tempo conseguido por Nader: 03:34.10 minutos.

«Um verdadeiro Farense de gema», escreveu o Farense nas redes sociais.

De recordar que Isaac Nader jogou na formação dos algarvios entre 2011 e 2016, e é sobrinho de Hassan Nader, antigo avançado dos leões de Faro e do Benfica.

