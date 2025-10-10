Farense
Há 36 min
Farense homenageia Isaac Nader pelo título mundial nos 1500 metros
Sobrinho de Hassan Nader regressou ao Algarve após conquista em Tóquio
SS
Sobrinho de Hassan Nader regressou ao Algarve após conquista em Tóquio
SS
O Farense recebeu Isaac Nader no Estádio São Luís, de forma a celebrar o ouro nos 1500 metros dos Mundiais de Tóquio, em setembro. Os algarvios ofereceram uma camisola com tempo conseguido por Nader: 03:34.10 minutos.
«Um verdadeiro Farense de gema», escreveu o Farense nas redes sociais.
De recordar que Isaac Nader jogou na formação dos algarvios entre 2011 e 2016, e é sobrinho de Hassan Nader, antigo avançado dos leões de Faro e do Benfica.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS