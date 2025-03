É Carnaval, mas esta os adeptos do Farense têm (mesmo) de levar a mal. Os algarvios tinham hoje um jogo crucial na luta pela manutenção, frente ao AVS, um adversário direto, mas perderam e, provavelmente, deram um passo… rumo à II Liga.

O Farense tinha uma chance de ouro, jogava em casa, mas saiu do São Luís a seis pontos do lugar de play-off. E com o Boavista, último classificado, a apenas um ponto.

Os algarvios até tiveram mais bola, fizeram mais remates, ameaçaram o golo, mostraram vontade, mas, no final, não conseguiram o mais importante.

A equipa de Tozé Marreco dominou a primeira parte. Ao minuto 21, Yusupha esteve perto de inaugurar o marcador, num bom cabeceamento que passou a rasar a barra.

Mais tarde, aos 35m, seria Miguel Menino a ficar perto do golo. O remate obrigou Ochoa a uma defesa a dois tempos.

Os algarvios iam ameaçando, mas até seria do AVS a melhor oportunidade de todo o primeiro tempo.

Já em período de descontos, Piazon combinou bem com Zé Luís, ficou isolado perante Ricardo Velho, mas o guarda-redes do Farense voltou a ser talismã, salvando o golo com uma boa mancha.

O segundo tempo começou com a mesma toada: o Farense procurava mais o golo, atacava mais, mas não conseguia marcar.

Yusupha, aos 49m, esteve perto (o remate em arco saiu perto) e Miguel Menino, pouco tempo depois, só não inaugurou o marcador porque Ochoa fez uma boa defesa.

Esses 10 minutos iniciais foram de total domínio do Farense. Mas, ao contrário do que talvez fosse expectável, o ímpeto esfumou-se: e nem as mudanças trouxeram uma nova energia.

Os algarvios sabiam bem que só a vitória interessava, mas os últimos minutos foram um aviso para o que haveria de acontecer já no período de descontos. Ricardo Velho cometeu penálti sobre John Mercado e Zé Luís, chamado a converter, marcou à antiga equipa.

O desalento tomou conta de um Farense que, em abono da verdade, já jogava mais com o coração do que com a cabeça.

O AVS alcançou aquilo que ainda não tinha conseguido este ano: uma vitória fora. Tal como aconteceu, há semanas, com o Nacional.

Quo vadis, inferno do São Luís?

A FIGURA: Zé Luís

No reencontro com uma das suas antigas equipas, Zé Luís marcou o único golo do encontro, num penálti muito bem batido sem hipóteses para Ricardo Velho. Apesar de o AVS ter tido pouca presença ofensiva, o avançado cabo-verdiano esteve sempre muito inconformado e ia lutando com os centrais. No final, foi o herói para as gentes da Vila das Aves que saíram de Faro com uma vitória crucial na luta pela manutenção.

O MOMENTO: Penálti e sentença final (?), 90+1m

Era o Farense quem mais precisava de ganhar, mas os últimos minutos já foram de maior sufoco… do AVS. Já no período de descontos, a equipa de Rui Ferreira conquistou um penálti – por falta de Ricardo Velho sobre Mercado – que daria o golo da vitória. O AVS ainda não tinha ganho fora esta época.

NEGATIVO: Crise em tons algarvios:

A derrota de hoje foi só mais um capítulo de uma crise que tem assolado o Farense. Os algarvios não ganham há nove jornadas, desde 21 de Dezembro, num triunfo em casa do Famalicão. Uma equipa que quer ficar na I Liga, tem de fazer mais.