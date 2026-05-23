Declarações de Gonçalo Brandão, treinador do Belenenses, na flash-interview da Sporttv, após a derrota por 1-0 frente ao Farense, na primeira mão do play-off de manutenção na II Liga, disputada este sábado, 23 de Maio, em Faro.

[A equipa veio jogar olhos nos olhos?]

Foi um bom jogo, com oportunidades para os dois lados, tivemos as nossas e viemos jogar o jogo pelo jogo. Temos de lutar pela vitória sempre e não quero que abdiquem disso nunca. Foi um jogo repartido: a bola parada vamos corrigir, mas quero, antes de mais, agradecer também esta moldura humana que veio de Lisboa. Está tudo em aberto.

[Tem importância que o play-off se decida no Restelo?]

Pode ter peso. O nosso estádio empurra-nos para as vitórias e foi o que disse aos jogadores: o resultado não controlamos, mas temos sempre de deixar tudo em campo. Peço a todos os adeptos que se mobilizem e que tenhamos muito adeptos a ajudar-nos a chegar à Segunda Liga.