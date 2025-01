Bruno Lage faz quatro mudanças no 11 do Benfica para o jogo de hoje frente ao Farense, no Algarve, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Uma das principais alterações é a entrada de Arthur Cabral para a frente de ataque, rendendo Pavlidis.

Na baliza, o escolhido foi Samuel Soares, como o próprio Bruno Lage já tinha anunciado na antevisão. A defesa direito jogará Bah, rendendo Tomás Aráujo que foi titular na final da Taça da Liga frente ao Sporting.

No meio campo, sai Kokcu para entrada de Leandro Barreiro.

Quanto ao Farense, Tozé Marreco faz duas mudanças face ao último jogo (empate a zeros no terreno do Santa Clara). Tomás Ribeiro, contratado ao Vitória de Guimarães, salta diretamente para o 11 logo na estreia. Raul Silva também é titular. Os dois jogadores rendem Lucas Áfrico e Marco Moreno.

ONZE BENFICA: Samuel Soares, Bah, António Silva, Otamendi, Carreras; Florentino, Aursnes, Barreiro; Schjelderup, Arthur Cabral e Di María.

SUPLENTES BENFICA: Trubin, Amdouni, Kokcu, Pavlidis, Akturkoglu, Rollheiser, Tomás Araújo, Bajrami e João Rego.

ONZE FARENSE: Ricardo Velho, Pastor, Cláudio Falcão, Raul Silva, Tomás Ribeiro, Paulo Victor, Neto, Miguel Menino, Marco Matias, Tomané e Merghem.

SUPLENTES FARENSE: Cañizares, Artur Jorge, Elves Baldé, Darío Poveda, Filipe Soares, Poloni, Seruca, Rivaldo e Jaime Pinto.