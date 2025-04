Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, em conferência de imprensa após a derrota com o Benfica, por 3-2:

[Análise]

«Acho que fizemos tantos remates como o adversário. Jogámos o jogo, não entrámos bem devido à ansiedade, o nervosismo nas pequenas ações do jogo e não entrámos bem nesse momento. Passes falhados, receções mal feitas. A ansiedade veio nesse momento e não entrámos bem nesse capítulo. Se bem que qualquer erro que cometemos, está caríssimo. Uma reação incrível, com qualidade, acho que temos bons momentos de jogo. E se calhar merecíamos mais. Levámos golo em duas situações de ataque rápido em que são absolutamente letais e cometemos um erro que não pode acontecer nessa abordagem do equilíbrio defensivo. Relativamente aos reforços de inverno, precisamos mais do Yusupha, o Tomás a dar a resposta a espaços, portanto, esperemos que agora nestas sete finais que faltam disputar iremos vencer.»

[Perto da despromoção]

«Essa é a realidade que fica e que eu não posso mudar, porque eu não posso analisar o jogo como adepto. Tenho que analisar as coisas como se passam no jogo e merecemos muito mais. O mister [Bruno Lage] percebe muito mais do que eu disto. Acabou de dizer na flash que, efetivamente, merecemos muito mais pontos do que temos. O futebol tem coisas que nem sempre têm uma explicação lógica, e eu não tenho essa explicação. Nós não fomos empurrados por nenhuma equipa, desde que eu cheguei. O jogo que mais merecemos perder nós fomos empatar, que foi com o Vitória. E, portanto, é essa análise que me dá a crença, a confiança, de que podemos ganhar a qualquer equipa até o fim. Tal como tinha a crença que podíamos aqui empatar.»

[Resposta a comentários de André Pipa, que disse que o Farense ia ser «saco de pancada» na Luz]

«O que disse aos jogadores é que o Benfica não está em outro campeonato, não está. Aquilo que fica é que não fomos o saco de pancada que disseram que íamos ser. Isso é o que me fica. Sabe que o futebol dá de comer a muita gente. Gente competente, gente incompetente, gente que tem respeito, gente que não tem respeito. E há coisa que eu não vou admitir. Posso descer de divisão. Sou eu a cara da descida de divisão e assumo isso, naturalmente. Aquilo que eu não admito é falta de respeito, como se passou esta semana. Aquilo que esse senhor [André Pipa] disse e que outros adeptos que têm uma camisola debaixo e depois vestem um casaco e disfarçam, é absolutamente fraudulento. Há muito comentador competente. Claro que há. Aquilo que eu não admito é falta de respeito. O desnível está enorme. O campeonato está doente, isso é claríssimo. Se não quiserem ver isso, isso é outra história, isso é a realidade. Agora, não admito faltas de respeito, como se passou esta semana.»