Declarações de Silas, treinador do Farense, em conferência de imprensa, após a derrota por 0-2 frente ao Benfica, nos oitavos de final da Taça de Portugal, disputados esta quarta-feira, 17 de Dezembro, em Faro.

[Que análise faz à partida?]

Deixámos sempre o resultado em aberto. Acho que poderíamos ter jogado muito melhor. Na verdade, tínhamos muitos jovens, houve alguma ansiedade.

O resultado ficou sempre em aberto até final, porque o 1-0 é difícil para a equipa que está a ganhar. Conseguimos ser competitivos, mas faltou-nos alguma qualidade ao nível ofensivo.

Não houve muitas ocasiões para o Benfica. Não considero que tenhamos sido uma presa fácil. Naturalmente que há uma diferença de qualidade coletiva e individual, isso é inegável, mas já vi equipas da I Liga a perderem por mais.

[O porquê de ter feito esta rotação no 11, com oito alterações?]

Tem a ver com a densidade de jogos, a recuperação de jogo para jogo, alguns ‘toques’ e precisávamos de manter alguns jogadores de fora para termos, no domingo [contra a União de Leiria], uma equipa competitiva.