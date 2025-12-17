José Mourinho muda seis jogadores para o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal desta noite frente ao Farense, no Estádio São Luís, com início às 20h45.

Tal como já tinha adiantado na antevisão, o treinador do Benfica fez várias alterações que começam logo pela baliza: sai Trubin e entra Samuel Soares. Na defesa, António Silva será titular, o que deverá levar Tomás Araújo para a lateral direita. Dedic, figura habitual no 11, começa no banco.

Já no meio campo, Manu Silva será titular, em detrimento de Enzo, algo que o treinador do Benfica também já tinha adiantado na conferência de imprensa de antevisão.

Na frente de ataque, há mais mudanças: apenas Sudakov se mantém no 11, com as saídas de Aursnes, Leandro Barreiro e Pavlidis para entradas de Prestianni, Schjelderup e Ivanovic, respetivamente.

Do lado do Farense, Jorge Silas consegue ser (ainda) mais radical e muda oito jogadores! Apenas Fran Delgado, D'Agrella e Ruben Fernandes se mantém no 11 inicial.

BENFICA: Samuel Soares, Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Dahl, Manu Silva, Richard Rios, Prestianni, Sudakov, Schjelderup e Ivanovic.

SUPLENTES BENFICA: Trubin, Obrador, Barrenechea, Aursnes, Pavlidis, Henrique Araújo, Banjaqui, Rodrigo Rêgo e João Rêgo.

FARENSE: Jakob Tannander, Fran Delgado, Rúben Fernandes, Lucas D’Agrella, Duarte Furtado, Rafael Teixeira, Geovanny Almeida, Miguel Menino, Assane Ndiaye, Jaiminho e Rui Costa.

SUPLENTES FARENSE: Miguel Carvalho, Romero, Bruno Almeida, Darío Poveda, Yannick Semedo, Diego Dorregaray, Cláudio Falcão, Toni Herrero e Dário Miranda.