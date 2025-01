Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, após a derrota por 1-3 frente ao Benfica, nos oitavos de final da Taça de Portugal, esta terça-feira, 14 de Janeiro, no Estádio São Luís, em Faro.

[Na primeira parte, deu a sensação de o Farense ter conseguido parar muitas das valências do Benfica. Como é que explica, depois, o que aconteceu?]

A parte individual fez a diferença. Contra equipas tão fortes, ao mínimo erro pagas: e foi o que aconteceu. Controlámos muito o que era a construção a três do Benfica, o jogo entrelinhas do Di María, tínhamos as coisas bem planeadas e anulámos muito bem.

Na segunda parte, o primeiro golo acontece com adversários deste género. Mas o erro maior foi o segundo momento: quisemos sair a pressionar sem condições para isso, hesitámos e a variação do centro do jogo deu o 1-2. Aí, abanámos.

Só depois do 1-3 é que reagimos e tivemos ali uma outra situação, mas o jogo resume-se a isto. O fator principal, não tenho dúvidas, foram os momentos individuais.

[Há ali um momento, quando está 1-0, em que deu a entender que poderia ter surgido o segundo golo. Isso teria mudado o rumo do jogo?]

Sim. Tivemos a lesão do Neto… A equipa estava muito bem, mesmo até sofrermos o primeiro golo. Não posso dizer que estávamos a ser empurrados para trás. A equipa estava equilibrada, organizada. Tivemos essas situações que sabíamos que íamos ter, de ataque rápido do adversário, e que temos de definir melhor no futuro. E vamos com certeza.

[Perde também dois jogadores por lesão no meio-campo: o Neto e o Seruca…]

Sim. É o que é. Temos de arranjar soluções e ver que lesões são ao certo porque essa é a parte que me preocupa. As opções para o meio-campo já não são muitas. A Taça era um extra que nós tínhamos. O mais importante é manter o Farense na I Liga.

Não trocava nenhuma Taça de Portugal por manter o Farense na I Liga. Esse é o nosso foco.

[O porquê da titularidade do Tomás Ribeiro que acabou de chegar?]

O Artur Jorge, desde o jogo com o Vitória, que não treina e o Lucas está lesionado. Como eu ainda não posso pôr o Velho a central, tive de colocar o Tomás.

Ele chegou bem, com massa gorda top, em forma, e deu uma boa resposta. Não tínhamos muito mais alternativas.