A FIGURA: Bruno Duarte

Podia ser Ricardo Velho – que, com um par de boas defesas, evitou que o Boavista reduzisse e regressasse à luta pelo resultado -, mas a escolha vai para Bruno Duarte. E porquê? Porque, além de ter marcado o segundo golo do Farense, o ponta de lança ainda esteve envolvido num dos golos anulados aos algarvios, com um grande trabalho. Além disto, foi sempre o mais esclarecido na frente de ataque. Já leva 11 golos na época.

O MOMENTO: À terceira, foi de vez (28m)

Ainda nem tinham sido jogados 30 minutos e Farense já tinha marcado dois golos… mas ambos foram anulados. No primeiro, Bruno Duarte dominou a bola com a mão, no início da jogada; no segundo, Talys estava em fora de jogo quando assistiu Pastor. Parecia ser uma noite de azar para o Farense, até que, ao minuto 28, Cláudio Falcão marcou o primeiro golo que contou, desbloqueando um jogo que os algarvios haveriam de vencer com justiça.

OUTROS DESTAQUES:

Ricardo Velho:

Como não falar dele? O que dizer de um guarda-redes que, jogo após jogo, vai salvando a sua equipa com grandes defesas? Ricardo Velho está a um nível impressionante: hoje, evitou, por várias vezes, o golo do Boavista, com defesas para todos os gostos. A vitória deve-se muito a ele. Chegou a Farense para ser suplente, em 2020/2021, e hoje é um dos ídolos do São Luís. Dificilmente, os algarvios o conseguirão segurar na próxima época.

Belloumi:

Voltou a ser titular e correspondeu. Ainda apontou um grande golo que viria a ser anulado por mão na bola de Bruno Duarte no início da jogada. Na segunda parte, teve também chances para marcar e só pode estar satisfeito com a exibição que fez. Saiu lesionado… e ovacionado pelos adeptos que entoaram o seu nome.

Bozenik:

Talvez o melhor elemento do Boavista hoje, em Faro. A qualidade do ponta de lança dos axadrezados é sobejamente conhecida e parece, às vezes, estar muito sozinho na frente de ataque. Podia ter marcado por duas vezes, mas, em ambas, Ricardo Velho fez grandes defesas a remates do eslovaco