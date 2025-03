Esteve longe de fazer um bom jogo, mas o Braga conseguiu o principal objetivo na visita de hoje ao terreno do Farense: a vitória (0-1). Os bracarenses sofreram – e muito – para vencer os algarvios que foram o espelho da época: uma equipa perdulária que até cria oportunidades… mas não as concretiza.

Que o cerco se vai apertando cada vez mais, não é novidade. A hora das decisões está aí. Seja qual for o objetivo da época. Os de Farense e Braga são bem distintos – os algarvios estão a tentar o tudo por tudo pela permanência; os bracarenses sonham com o pódio.

O jogo de hoje tinha, por isso, esse condimento: de aproximação de final de época, de “cheiro” a decisão.

Poder-se-ia pensar que o Braga entraria melhor; à partida, verdade seja dita, os bracarenses eram favoritos. E até vinham com o alento de uma vitória frente ao FC Porto na última jornada.

Mas aquilo que se assistiu no relvado do Estádio São Luís, praticamente desde que o árbitro apitou para o início da partida, foi um Farense como não se via há muito. Os algarvios entraram mandões, com vontade de pegar no jogo – e conseguiram-no mesmo.

Abdicando do tradicional esquema de 3x4x3 – e apostando em Rony Lopes, Yusupha, Tomané e Rui Costa na frente de ataque -, o Farense fez uma grande primeira parte, onde, por várias vezes, ficou perto do golo.

Rony Lopes, logo ao minuto 2, deixou a primeira ameaça; Rui Costa, aos 5m, atirou à barra.

Esses primeiros 10 minutos foram mesmo de grande sufoco por parte do Farense. O Braga mal tinha bola, mas os algarvios também iam evidenciando a maior debilidade desta época: a falta de eficácia.

Para que tenha uma ideia, a equipa de Tozé Marreco acabaria o primeiro tempo com mais remates, mais cantos, mas com zero golos marcados.

O Braga, a partir dos 25 minutos, conseguiu equilibrar o jogo – sem dominar – mas só por uma vez levou perigo à baliza de Velho, num lance em que Pastor foi fundamental ao cortar um remate de El Ouazzani (37m).

O sistema a quatro parecia estar a funcionar; isto apesar de a segunda parte ter sido mais equilibrada. O Farense perdeu aquele ímpeto da primeira etapa da partida, mas só sofreria num lance meio confuso.

Depois de um cruzamento de Furtado, Ricardo Horta deu um pequeno toque na bola que desmarcou Gabri Martínez. O extremo do Braga ficou só com Ricardo Velho pela frente e não desperdiçou (70m).

O golo do Braga fez com que o Farense se desligasse complemente do jogo. A parte anímica impediu os algarvios de reagir e de ainda tentarem tirar algo de positivo da partida.

Os bracarenses saem de Faro com a certeza de que, pelo menos, continuarão empatados com o FC Porto no 3º lugar. Quanto ao Farense… continuará, pelo menos, a seis pontos do lugar de play-off.