Por muito tem passado este Farense: um início de época para esquecer – com seis derrotas consecutivas – uma chicotada psicológica, uma esperança que nasceu com a chegada de Tozé Marreco, uma nova crise. A descrença que tem pautado os últimos tempos.

Tem sido, por isso, uma verdadeira montanha-russa esta temporada dos algarvios: com mais baixos do que altos, é certo. Hoje, havia mais uma curva apertada pela frente. Daquelas onde só há uma chance: ou se ultrapassa com distinção ou se “morre”.

Frente ao Casa Pia, o Farense foi melhor. Lutou. Quis mais; fez uma primeira parte com bom nível, uma segunda em que também foi melhor. Mas, no final, num jogo crucial para se aproximar do lugar de play-off, os algarvios voltaram a claudicar e empataram 0-0.

Depois da boa imagem deixada na Luz – onde o Farense até perdeu por 3-2 –, Tozé Marreco mudou três peças: saíram Artur Jorge, Tomás Ribeiro e Zé Carlos para entradas de Lucas Áfrico, Paulo Victor e Yusupha.

Do lado do Casa Pia, houve duas mudanças – saídas de Kluivert e Osundina e entradas de Goulart e Livolant.

Na primeira parte, todas as verdadeiras chances de golo tiveram um denominador comum. Ou melhor, dois: foram do Farense e redundaram… em desperdício.

Que o digam Miguel Menino (5m), Rony Lopes (14m) ou Yusupha (45+2m). Todos os remates acabaram em defesas de Sequeira ou em remates ao lado. E mesmo quando marcaram, por Yusupha, os algarvios viram o golo anulado por fora de jogo.

O primeiro tempo ficaria marcado não só por esse desperdício caseiro, mas também por um lance arrepiante ao minuto 39.

Tchamba, num lance disputado com Yusupha, caiu mal e lesionou-se no ombro. O central – indiscutível no Casa Pia – teve mesmo de ser transportado para o Hospital de Faro, a escassos metros do São Luís.

Quanto à segunda parte, manteve, em abono da verdade, a mesma toada. O Farense atacava, mas desperdiçava. Tinha bola, mas, em alguns momentos, era uma posse inconsequente.

O Casa Pia espreitava o contra-ataque, essencialmente com Cassiano, enquanto o Farense apostava tudo, lançando Rui Costa, Bermejo, Marco Matias…

Os algarvios voltaram a marcar ao minuto 78, mas, tal como na primeira parte, o lance foi anulado por fora de jogo.

E o nó não foi desatado: o Farense jogava hoje mais uma carta importante – podia ter ficado a três pontos do AVS em caso de vitória. Mais uma vez, os comandados de Tozé Marreco falharam e vão hipotecando oportunidades para continuar a sonhar com a permanência.

A FIGURA: Sequeira

Se o Farense não conseguiu ganhar hoje, bem pode culpar também Sequeira. O guarda-redes do Casa Pia impediu o golo dos algarvios por mais do que uma vez e foi uma autêntica muralha na baliza dos gansos.

O MOMENTO: Golo anulado a Lucas Áfrico (78m)

O jogo aproximava-se do fim, o Farense sabia que o tempo escasseava para conseguir uma vitória importantíssima. Ao minuto 78, os algarvios alcançaram mesmo o golo, mas um fora de jogo de Miguel Menino, no início da jogada, anulou o tento de Lucas Áfrico.

NEGATIVO:

A lesão de Tchamba. O central do Casa Pia tem sido um dos esteios da defesa dos Gansos, rubricando boas exibições. Hoje, em Faro, estava ao seu nível, raramente comprometendo. Ao minuto 39, teve um lance azarado: numa disputa de bola com Yusupha, o defesa camaronês caiu sobre o ombro e lesionou-se gravemente. Tchamba teve mesmo de ser transportado para o Hospital de Faro e deverá ter o resto da época em risco.