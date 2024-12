A Liga divulgou, esta sexta-feira, os vencedores do golo de novembro. No principal escalão, o golaço, do meio-campo, foi suficiente para Elves Baldé, do Farense, superar a concorrência de Gil Dias (Famalicão), Martim Neto e Clayton (Rio Ave), Hjulmand (Sporting) e Vinícius Lopes (Santa Clara).

O avançado leva dois golos na Liga, frente a Casa Pia e Arouca.

Na II Liga, Jô Batista arrecadou o prémio de melhor golo, aplicado na visita ao Portimonense. Na corrida a esta distinção estiveram Prosper Obah (Vizela), Robinho (Penafiel), Yuri Araújo (Académico), Javi Vázquez (Torreense) e João Caiado (Paços de Ferreira).