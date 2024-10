Declarações de Ian Cathro, treinador do Estoril Praia, em conferência de imprensa após a derrota frente ao Farense (1-0), em jogo disputado este domingo, 6 de Outubro, em Faro.

[Que análise faz ao jogo?]

Antes de começar queria só dizer que gosto muito de Portugal e de treinar neste campeonato. Mas, como alguém de fora, acho que houve coisas neste jogo que não ajuda ao crescimento neste campeonato que tem tanto talento e deve ser mais conhecido.

Na antevisão do jogo, eu falei da chamada do Ricardo Velho à seleção e disse ser muito saudável e muito merecido. Mas, ver um guarda-redes a ir para o chão, com o quadro tático já na mão não é bom para o futebol português. Quero passar essa mensagem porque adoro o futebol português. Não estou a falar como alguém chateado.

O futebol é um jogo de emoções, mas, como profissionais, acho que não devemos entrar todos no campo à oitava jornada [para celebrar um golo].

Em relação ao jogo, naturalmente que olhando de forma global, falhar um penálti… não tivemos grande oportunidades, tivemos algumas, mas, a nível do jogo, com bola e sem bola, acho que fizemos uma partida que não merecíamos perder.

Com experiência, aprendemos. É duro, mas vamos continuar e amanhã já ficamos um pouco mais fortes.

[Penálti falhado foi o momento do jogo?]

É fácil dizer isso. Se marcássemos ali, o jogo ganharia outra vida… Muitas vezes fica mais fácil fazer o 2-0 do que o 1-0 e, por aí, sim, pode ser um momento que marca.

Mas acho que temos de mostrar a qualidade suficiente para ir atrás do golo, mesmo após o momento difícil que é falhar o penálti.