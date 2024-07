Depois de sete anos no Farense, Fabrício Isidoro rumou ao Al Muharraq, do Barém, tendo sido apresentado esta quarta-feira.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

O médio brasileiro, de 32 anos, era capitão do conjunto de Faro, onde chegou em 2017, depois de uma época no Louletano. No Farense, somou 207 jogos e apontou 16 golos.

Antes de vir para Portugal, Fabrício Isidoro representou vários clubes no Brasil.