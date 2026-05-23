Declarações de Cristiano Brito, treinador-adjunto do Farense, na flash-interview da Sporttv, após a vitória por 1-0 frente ao Belenenses, na primeira mão do play-off de manutenção na II Liga, disputada este sábado, 23 de Maio, em Faro.

[Que análise faz ao jogo?]

Tivemos uma entrada aguerrida, com aproximações à baliza, o Belenenses susteve até aos 15 minutos, foi crescendo, tendo alguma bola, mas penso que equilibrámos e terminámos a primeira parte por cima.

Na segunda parte queríamos ter o jogo controlado e tentar fazer mais um outro golo, mas não houve tanta qualidade. Podíamos ter marcado no final, mas isto está ainda no intervalo. O Belenenses é uma equipa cheia de qualidade e quero dar os parabéns.

[Como foi a semana de trabalho depois da derrota em Portimão?]

A fome deles tem a ver com a forma como o jogo se tem desenrolado. Não quer dizer que não a tivessem em Portimão. O jogo estava dividido e uma bola parada decidiu. Hoje acabou por ser também uma bola parada a decidir.

[Apoio dos adeptos]

Tivemos muita gente a apoiar e a empurrar a equipa. Os adeptos tiveram sempre com a equipa e ajudaram sempre. Quero lamentar a expulsão do nosso presidente que faz tudo pelo futebol português. Um bocadinho mais de respeito por ele era importante.