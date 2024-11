Um respiro de alívio. O Farense ganhou ao Estrela da Amadora (1-0) e, apesar de se manter no último lugar, somou três importantes pontos na luta pela manutenção. Os algarvios têm agora os mesmos pontos de Arouca e Nacional – ambos com menos jogos.

A situação está longe de ser ideal, mas a verdade é que, desde que Tozé Marreco assumiu o comando, o Farense somou oito pontos em cinco jornadas.

Não é que o epíteto seja o mais justo – porque se trata da I Liga - mas é impossível não olhar para o jogo que abriu hoje a 12.ª jornada como uma espécie de “Liga dos Últimos”.

Longe de estarem confortáveis, as duas equipas sabiam da importância da partida de hoje: mais ainda para um Farense a necessitar urgentemente de pontos para ir subindo na classificação.

O Estrela, que está no 15º lugar, começou melhor. A equipa de José Faria entrou mais aguerrida, com dois remates de Jovane Cabral nos primeiros 20 minutos. Um deles levou imenso perigo à baliza de um Ricardo Velho atento.

O Farense, por sua vez, soube aproveitar as debilidades defensivas que o Estrela apresentou. Foi de uma delas que nasceu o golo que decidiu a partida.

Leo Cordeiro fez um mau passe em zona proibida, meteu a bola nos pés de Marco Matias que abriu para Dario Poveda que não falhou frente a Bruno Brígido (23m).

O golo fez bem ao Farense que passou a estar confiante na partida; não é que criassem grandes oportunidades para dilatar a vantagem, mas sentia-se que os algarvios tinham alcançado o alento necessário.

Na segunda parte, o Estrela voltou a aparecer melhor. Aliás, em abono da verdade, a iniciativa de jogo foi quase sempre só da equipa lisboeta. Só que, apesar de terem mais bola, os visitantes também não conseguiam criar grande perigo.

Nilton Varela, aos 63 minutos, teve um remate bom remate que obrigou Ricardo Velho a esforçar-se, mas Dario Poveda, aos 71, teve o bis nos pés e desperdiçou.

Os últimos minutos foram de bola lá, bola cá, mas, no final, o Farense conseguiu segurar uma importante vitória.

A FIGURA: Dario Poveda

Não há volta a dar: Dario Poveda foi a figura principal da vitória de hoje do Farense frente ao Estrela da Amadora. O ponta de lança dos algarvios marcou o terceiro golo em quatro jogos e já é o melhor marcador do Farense. O tento de hoje foi pleno de oportunidade – e até podia ter bisado já na segunda parte. Depois da saída de Bruno Duarte, o Farense parece ter encontrado o substituto.

O MOMENTO: Oferta de Leo Cordeiro deu os três pontos (23m)

Num jogo equilibrado, foi aquele erro de Leo Cordeiro, ao minuto 23, que acabou por decidir a partida. O médio do Estrela da Amadora fez um passe errado em zona proibida, meteu a bola nos pés de Marco Matias que só teve de assistir Dario Poveda para o golo.

POSITIVO: Oito pontos em cinco jornadas

Quando José Mota saiu do comando técnico do Farense, após a sexta derrota consecutiva, o Farense tinha… zero pontos. Tozé Marreco sabia que não teria tarefa fácil, mas a verdade é que, desde que assumiu a equipa, o Farense somou oito pontos, em cinco jornadas. Ainda falta muito o campeonato, mas parece certo que os algarvios vão lutar pela manutenção com argumentos.