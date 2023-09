A FIGURA: Belloumi

Que grande partida do jovem extremo do Farense. Jornada após jornada, o argelino vem consolidando o seu lugar no 11 dos algarvios – e hoje mostrou bem a razão da aposta de José Mota. Esteve envolvido no segundo golo (foi dele o primeiro remate antes da asneira de Matheus) e marcou o terceiro. Além disso, deu muito trabalho à defesa bracarense.

O MOMENTO: Belloumi acaba com qualquer esperança bracarense (59m)

O Braga tinha marcado há minutos e o jogo parecia reaberto. Com 2-1 no placard e muito tempo até ao final, tudo poderia acontecer… mas o golo de Belloumi, aos 59 minutos, deitou por terra qualquer esperança minhota. O terceiro golo do Farense arrumou com a questão e deu uma vitória justa aos algarvios.

OUTROS DESTAQUES:

Fabrício Isidoro:

Basta prestar atenção cinco minutos à forma como joga o Farense, para perceber a importância que o pequeno médio brasileiro tem nesta equipa. Seja a defender, seja a atacar é sempre a peça-chave do Farense. Fez mais um grande jogo e foi dele a assistência para o golo de Bruno Duarte que inaugurou o marcador.

Matheus Oliveira:

A maneira como acabou o jogo – esgotado fisicamente – é sintomática da exibição do médio brasileiro. Matheus tem um excelente toque de bola e uma importância cada vez maior na equipa algarvia. Desmarcou-se muito bem no lance do terceiro golo, assistindo com classe Belloumi.

Rui Costa:

Soube aproveitar muito bem o presente de Matheus no final da primeira parte e nem aquele penálti, tão mal marcado, manchou uma boa exibição do avançado do Farense. Fez boa dupla com Bruno Duarte e marcou o segundo golo no campeonato.

Al Musrati:

Foi o espelho da equipa do Braga frente ao Farense. Todos estamos habituados a boas exibições do médio, mas o que se viu hoje foi um Al Musrati muito abaixo da qualidade que sabemos que tem. À semelhança de todos os elementos bracarenses, foi um dia não para o líbio.