Tozé Marreco, treinador do Farense, considera que a paragem para as seleções surge em boa hora, uma vez que os algarvios têm oito jogadores lesionados.

Na conferência de imprensa após a vitória frente ao Estoril (1-0) - a primeira do Farense nesta temporada - o novo técnico dos leões de Faro considerou que a pausa «é importante» para recuperar o plantel.

«É melhor que pare! Temos sete [oito] jogadores lesionados. Para quem está neste momento a competir e tem muitos minutos, também é importante haver agora esta quebra, em que vamos aproveitar para treinar outras coisas e recuperar jogadores, para termos mais opções e o plantel ser ainda mais competitivo», disse.

De acordo com a última atualização, no boletim clínico do Farense estão o guarda-redes Kaique, o médio Filipe Soares e os avançados Jaime Pinto, Marco Matias, Mehdi Merghem, Rafael Barbosa, Dário Poveda e Tomané.

Apesar das condicionantes, Tozé Marreco disse que sente a equipa a crescer de dia para dia.

«Estas duas semanas vão dar para isso, já com o foco na Taça de Portugal, porque queremos chegar o mais longe possível na competição. E depois preparar o restante campeonato porque vai ser duríssimo», concluiu.

Além dos lesionados, o Farense conta ainda com a ausência de Rivaldo Morais, defesa-direito que foi chamado pela primeira vez à seleção principal de Cabo Verde.

Os algarvios têm 4 pontos conquistados e estão no último lugar no campeonato.