Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Estrela da Amadora (1-0), em jogo disputado esta sexta-feira, 29 de Novembro, no Estádio São Luís, em Faro.

[Que análise faz da partida?]

A primeira parte foi mais dividida: chegámos ao golo, depois de uma situação de perigo do Estrela, mas conseguimos controlar e tivemos a situação do Dario, que deu golo, e depois do Elves em que podíamos ter feito o 2-0.

Apesar de não permitirmos muito, também não criámos muito, mas acabámos por controlar.

A segunda parte foi totalmente nossa: pecámos por não matar o jogo, tendo em conta o que se passou. Tivemos o jogo totalmente controlado, mantivemos um bloco médio/médio alto e a vitória ajusta-se perfeitamente. Pecámos no aspeto de não ter matado o jogo mais cedo.

[O Farense conseguiu oito pontos em seis jornadas. Era desta confiança e deste alento que a equipa precisava para arrancar para uma temporada mais confortável?]

Consistência é a palavra decisiva para aquilo que estamos a fazer. Fomos crescendo desde o jogo com o AVS [estreia de Marreco]. A consistência traz essa confiança.

Eu acreditei desde o primeiro segundo. Acredito e estou contente por eles [jogadores] porque o trabalho é recompensado.

Eu acreditei neles desde o primeiro segundo e eles também estão a acreditar na forma como estamos a trabalhar.

Esta consistência traz confiança, com pontos absolutamente decisivos porque tínhamos uma diferença muito grande. Está longe de estar algo resolvido porque falta tanto por fazer.

[O Farense vai dormir na companhia pontual de Arouca e Nacional. Sente-se mais tranquilo?]

O trabalho, a forma como estamos no jogo tem de trazer essa confiança. A intensidade que tivemos durante o jogo, a capacidade que tivemos de pressionar foi muito boa e criámos muitas situações. Continuamos no fundo da tabela, mas estamos cada vez mais fortes e sem dúvida que o Farense vai ficar na Primeira Liga este ano.

[Este foi o oitavo jogo à frente do Farense, com derrotas apenas frente a Benfica e Braga. Era difícil exigir mais…]

Mas eu queria mais. Queria ter pontuado nesses jogos. Hoje, estou contente, mas a partir de amanhã já estou a pensar no Boavista. Estes rapazes… já lhes disse: dá-me um prazer enorme vir trabalhar todos os dias porque a forma como eles estão dedicados, como querem absorver…

Desde o primeiro dia que não tenho dúvidas de que nos vai correr bem. Não podemos é tirar o pé: temos de continuar a acelerar, não há tempo para paragens agora.