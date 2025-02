Declarações de Martin Anselmi, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa após a vitória por 0-1 ao Farense, este domingo, 16 de Fevereiro.

[Como está o balneário? O que quer de Pepê que hoje fez três posições?]

O balneário está feliz porque ganhámos e, como dizia na conferência de imprensa de antevisão, cada vez é mais difícil ganhar. O Farense é uma equipa super competitiva com esta linha defensiva. São fortes na bola parada, bons nas transições e nas segundas bolas. É um rival duro, que compete bem, e sabíamos que ia ser um jogo difícil que se podia definir em uma ou duas bolas.

Podíamos ter feito o segundo e acabámos como acabámos.

Temos a sorte de ter jogadores como o Pepê, que pode fazer varias posições e, sim, no primeiro tempo meti-o como lateral, querendo dar algum descanso ao João Mário e como o Martim Fernandes não está ainda pronto.

O Gonçalo Borges vinha também de jogar os 90 minutos com a Roma e foi por aí. Se fosse no outro lado, tínhamos mais opções, com Zaidu e William.

[O que já sabe do estado de Vasco Sousa?]

Não quero ser imprudente. Há que esperar.