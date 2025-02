A FIGURA: Francisco Moura

Marcou pelo segundo jogo consecutivo, o que, para um defesa esquerdo, é digno de registo. Francisco Moura apontou, hoje, o golo que deu a vitória ao FC Porto no Algarve, num lance em que o Farense ficou a pedir falta sobre Yusupha. O certo é que o cabeceamento foi certeiro e valeu, aos azuis e brancos, o primeiro triunfo no campeonato em 2025.

O MOMENTO: Minuto de silêncio em homenagem a Pinto da Costa:

Era sabido que o jogo de hoje não seria jogado “só” nas quatro linhas, devido à morte de Pinto da Costa. Daí que o momento da partida até tenha acontecido… antes do apito inicial. Os cerca de 15 mil espectadores cumpriram escrupulosamente o minuto de silêncio que tinha sido decretado. No final, houve direito a uma salva de palmas que uniu adeptos do FC Porto e do Farense.

OUTROS DESTAQUES

Pepê:

Muito bom jogo do brasileiro que é um verdadeiro polivalente. Começou na defesa e acabou a jogar a extremo, sempre certinho e competente. Depois do mal-entendido com Vitor Bruno – que levou a que fosse afastado da equipa – Pepê parece ter ganho mesmo uma segunda vida com Anselmi. Os portistas agradecem.

Rodrigo Mora:

O jovem jogador português não engana: é craque. Voltou a exibir-se em bom plano hoje e teve o 0-2 nos pés já na segunda parte. Às vezes, ainda lhe falta saber decidir melhor no último toque, mas, se continuar o crescimento que tem demonstrado, Rodrigo Mora será um caso sério.

Yusupha:

Num jogo em que o Farense pouco criou, Yusupha foi, essencialmente na primeira parte, o jogador mais irrequieto no lado do Farense. Quase marcou, de pontapé de bicicleta, num lance que, ainda assim, seria anulado por fora de jogo. Depois das boas indicações frente ao Nacional, Yusupha voltou a provr hoje que foi uma boa aquisição para o Farense, no mercado de Inverno.