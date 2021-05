Jorge Costa discutiu em campo com Pepe, após o defesa central do FC Porto ter pedido cartão amarelo para um jogador do Farense já na parte final do jogo.

«O Pepe deve ter-me confundido com o Loum», afirmou o treinador do Farense disse na entrevista rápida à Sport TV, recordando a discussão entre os dois jogadores do FC Porto no jogo da primeira volta.

Já mais a frio, Jorge Costa voltou a ser questionado sobre o assunto, evitando grandes considerandos sobre o asssunto.

«Não queria por respeito ao clube estar a alongar-me sobre o que se passou. Peço desculpa. Mas se quiserem retenham as minhas declarações na flash. Não retiro uma vírgula ao que disse», concluiu Jorge Costa na sala de imprensa do Estádio do Dragão.