Felgueiras e Farense repartiram pontos no acerto de calendário referente à nona jornada da II Liga. A Norte, na chuvosa manhã deste domingo, os anfitriões adiantaram-se aos 55 minutos, quando o médio Vasco Moreira converteu um penálti e atingiu o segundo golo no campeonato.

Entre trocas, o capitão Cláudio Falcão restabeleceu a igualdade aos 84 minutos, na sequência de um cruzamento à esquerda. Ao cabecear com acerto, o defesa brasileiro fez o segundo golo na II Liga.

Desta forma, o Farense é sétimo classificado, com 16 pontos, a quatro dos lugares de promoção direta. No topo continua o Sporting B, com 22 pontos, dois de vantagem sobre Torreense e Marítimo, e um de vantagem sobre Vizela e U. Leiria.

No calendário do Farense segue-se a receção ao Silves, para a Taça de Portugal, a 23 de novembro. O regresso ao campeonato está agendado para 30 de novembro, aquando da visita ao Sporting B.

Por sua vez, o Felgueiras é 11.º, com 12 pontos – igualado com Feirense, Oliveirense e Portimonense (14.º) – com um ponto de vantagem sobre o lugar que obriga a play-off de manutenção. Segue-se a visita ao Paços de Ferreira (15.º), a 1 de dezembro.