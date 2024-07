Filipe Soares é o mais recente reforço do Farense, anunciou esta terça-feira o emblema algarvio.

«O médio português de 25 anos chega diretamente do PAOK e assina pelo Farense», lê-se, na nota divulgada pelo clube nas redes sociais, a qual não inclui qualquer detalhe sobre o negócio.

Na segunda metade da temporada passada, refira-se, Filipe Soares esteve emprestado pelo PAOK ao Famalicão: fez uma assistência em oito jogos.

Antes, em Portugal, o internacional sub-21 pela Seleção Nacional representou ainda o Moreirense, o Estoril e o Benfica B.

