É certo que ainda falta muito campeonato – nem à segunda volta chegámos -, mas, após aquele arranque desastroso, o Farense sabe que cada jogo é quase encarado como uma final.

Ainda por mais quando, pela frente, estão adversários diretos na luta pela manutenção. Foi assim com o Estrela da Amadora (vitória por 1-0); foi assim com o Boavista na última jornada (1-1) – não poderia ser diferente hoje frente ao Gil Vicente.

Mas a verdade é que os algarvios não conseguiram fazer do São Luís fortaleza – perderam por 1-0 e podem acabar a jornada de volta ao último lugar da I Liga. E mais longe dos perseguidores na batalha pela permanência entre os grandes.

Tozé Marreco só mudou uma peça: saída de Cláudio Falcão, por castigo, para entrada de Raul Silva. Do lado do Gil Vicente, Bruno Pinheiro alterou dois jogadores face à vitória frente ao Nacional (saídas de Caseres e Tidjany Touré para entradas de Gbane e Mboula).

O jogo começou a ritmo frenético: o Farense podia ter marcado logo ao minuto 2 por Raul Silva, mas o Gil Vicente soube dar a volta a esse bom começo.

Nos pés de Santi, os gilistas também estiveram perto do golo. Toda a primeira parte, aliás, foi disputada a um ritmo equilibrado, apesar de o Farense ter um ligeiro ascendente – e as melhores chances.

O segundo tempo foi o oposto: o Gil entrou melhor e chegou mesmo ao golo num lance caricato. Félix Correia combinou bem Fujimoto, cruzou para a área e a bola desviou em Lucas Áfrico, traindo Ricardo Velho (48m).

Em desvantagem, o Farense tentou retirar o máximo do jogo – Marreco lançou Tomané, Merghem, Jaime e, já nos minutos finais, o Farense esteve perto do empate. Aliás, os algarvios marcaram mesmo, mas, após uma longa revisão, o lance foi anulado por fora de jogo de Tomané.

Para a história, fica a vitória do Gil Vicente e um final de jogo muito quentinho.

A equipa de Bruno Pinheiro chegou aos 16 pontos e ascendeu ao 9º lugar. Já o Farense soma os mesmos 9 e pode ser ultrapassado pelo Arouca, voltando ao último lugar.

Que galo, Lucas Áfrico.

A FIGURA: Félix Correia

Não há dúvidas de que é um dos melhores jogadores deste Gil Vicente. O extremo português, formado no Sporting e que chegou a ser companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus, está uns furos acima dos colegas e demonstrou-o hoje em Faro. Além de ter estado envolvido no golo – com uma boa combinação com Fujimoto, Félix Correia foi uma seta sempre apontada à defesa do Farense.

O MOMENTO: Autogolo a abrir a segunda parte (48m)

A primeira parte tinha sido equilibrada e sentia-se que o jogo podia cair para qualquer um dos lados. O segundo tempo começou logo com o golo que daria a vitória ao Gil Vicente. No caso, um autogolo de Lucas Áfrico.

NEGATIVO: Tanto tempo, VAR

Os minutos finais deste Farense-Gil Vicente foram uma verdadeira montanha russa de emoções. Os algarvios marcaram ao minuto 87, mas o golo foi anulado por fora de jogo. O lance gerou dúvidas e levou a uma natural intervenção do VAR. Menos natural foi o tempo demorado: 5 minutos para que, da Cidade do Futebol, viesse uma decisão.