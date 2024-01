A FIGURA: Ricardo Velho

Começa a ser tradição nos jogos do Farense: Ricardo Velho voltou a ser o melhor jogador em campo. O guarda-redes dos algarvios segurou o nulo com três boas defesas: duas na primeira parte e uma na segunda. A vitória dos algarvios, alcançada com um golo já nos descontos, também teve muito de Ricardo Velho que começa a espreitar voos mais altos.

O MOMENTO: do banco, vieram os três pontos (91m)

O jogo parecia encaminhar-se para o empate, mas, já no minuto de compensação, apareceu Vítor Gonçalves. Numa partida equilibrada – e raramente bem disputada – valeu o golo do médio português que saltou do banco para dar os três pontos à equipa de José Mota.

OUTROS DESTAQUES:

Vítor Gonçalves:

É impossível não falar dele na tarde de hoje. Vítor Gonçalves foi suplente, entrou a meio da segunda parte e foi crucial para a vitória, apontando o único golo do encontro. Antes disso, pouco tinha mostrado, mas o que interessa quando se marca um golo que vale três pontos?

Félix Correia:

Deu sempre muito trabalho à defesa do Farense. O extremo do Gil Vicente, que está na equipa de Barcelos por empréstimo da Juventus, foi um dos melhores jogadores dos visitantes e podia ter marcado, não fosse (mais) uma boa defesa de Ricardo Velho ainda na primeira parte.

Fran Delgado:

Foi titular hoje, em detrimento de Pastor, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade. O lateral direito espanhol, com formação no Bétis de Sevilha, pareceu sempre muito nervoso, tanto a defender como a atacar. No plano ofensivo, por exemplo, raramente acertou um cruzamento.