Tozé Marreco, treinador do Farense, não compareceu na conferência de imprensa após a derrota frente ao Gil Vicente, mas, em sua substituição, apareceu nada mais nada menos do que o presidente dos algarvios.

João Rodrigues justificou a «inédita» ida à sala de imprensa, em nove anos à frente do Farense, com o facto de os algarvios serem «constantemente» prejudicados por erros de arbitragem.

O presidente do Farense considerou que tem havido «um acumular, já há bastante tempo, de situações» que não deixam o clube tranquilo.

Apesar de não se querer focar em lances em específico, João Rodrigues acabou por comentar o golo anulado ao Farense, aos 87 minutos, criticando a decisão do árbitro e do VAR por anular o tento por sete centímetros.

«Isto tem de parar. Apelo fortemente a todas as instituições que têm responsabilidade no futebol português. Não pode haver regras que não são consistentes», considerou o presidente do Farense.

João Rodrigues falou ainda do sentimento do plantel do Farense que, garantiu, apesar de «extremamente aborrecido e talvez raivoso», não vai baixar os braços.

Os algarvios perderam hoje 0-1 frente ao Farense e estão no penúltimo lugar, com 9 pontos conquistados.