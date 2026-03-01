O Farense sacudiu a crise e, na manhã deste domingo, venceu na receção ao Lusitânia Lourosa (2-1). Em duelo da 24.ª jornada da II Liga, os anfitriões adiantaram-se ao minuto 13 pelo inevitável Cláudio Falcão, médio que atingiu o quarto golo na época e é um dos principais goleadores dos algarvios.

A reação dos “leões” visitantes apenas surgiu ao minuto 80, quando o avançado João Silva – esta semana operado uma fratura na mão esquerda – assinou o quarto golo na temporada. Todavia, a festa no São Luís viria a ser retomada aos 88 minutos, quando André Candeias aproveitou uma sucessão de ressaltos na grande área do Lourosa. Entrado dois minutos antes, o extremo revelou-se aposta certeira de José Faria, que festejou com os seus pupilos e com a mascote para lá da linha final.

Até ao derradeiro apito, aos 90+10m, os avançados Miguel Pereira e João Silva viram nova igualdade negada pelo setor recuado dos anfitriões, com o guardião Brian Araújo em evidência.

Assim, o Farense sobe a 15.º, com 27 pontos, dois de vantagem sobre a Oliveirense (16.ª, em lugar de play-off), que neste domingo visita o Paços de Ferreira (18.º e último). No calendário do Farense segue-se a visita ao Penafiel (14.º), no sábado (15h30).

Por sua vez, o Lourosa encaixou a oitava derrota no campeonato, continuando no oitavo lugar, com 34 pontos, a dois do Torreense (5.º, posto de play-off). Segue-se a receção ao Sporting B (3.º), no domingo (18h).