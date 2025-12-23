Pedro Neto vai orientar o Farense de forma interina no jogo de domingo, às 14 horas, em Paços de Ferreira, na 16.ª jornada da II Liga. O treinador dos sub-23 do Farense vai ocupar provisoriamente a vaga deixada por Silas.

Após uma carreira de adjunto iniciada nos sub-15 do FC Ferreiras em 2005, Neto estreou-se como treinador principal nos sub-19 do Portimonense em 2016, passando também pelos suíços do Lausana B, pelos sub-23 do Leixões e pelos sub-19 do Farense.

O Farense ocupa o 10.º lugar da II Liga com 19 pontos, igualado com Penafiel (9.º) e Felgueiras (11.º), com três pontos de vantagem sobre os lugares de despromoção. O Paços de Ferreira, por sua vez, é 17.º e penúltimo, com 15 pontos e igualado com o Portimonense (18.º).