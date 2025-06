Pastor, lateral brasileiro do Farense, retratou-se esta quinta-feira publicamente das críticas que dirigiu ao clube algarvio, admitindo agora «consenso» com a direção do clube que desceu à II Liga no que diz respeito ao seu futuro numa altura em que é apontado como alvo do Corinthians.

«Em respeito ao Farense, à diretoria, aos companheiros e aos torcedores, venho retratar-me publicamente pela forma como me expressei na última publicação», comentou o jogador, nas suas redes sociais.

O lateral de 25 anos admitiu que, na sua mensagem datada de 15 de junho, deixou «os sentimentos falarem mais alto», com trechos que «podem ter soado de forma inadequada ou ofensiva», o que «jamais» foi sua intenção.

«Tenho gratidão pelo clube e por tudo que vivi neste período. O Farense sempre cumpriu com todas as obrigações contratuais e tratou-me com respeito. As pessoas do clube sempre me ajudaram e acolheram com profissionalismo, e por isso faço questão de reconhecer isso publicamente», escreveu.

Pastor, que tem contrato com o Farense até 2027, afirmou saber que o emblema de Faro recebeu propostas para a sua venda e deixou implícito um possível «consenso» para a sua saída, deixando a decisão final a cargo da SAD.

«Entendo que o presidente precisa defender os interesses do clube. Chegámos a um consenso, e agora a decisão final está nas mãos da direção, a qual respeito», sustentou ainda o lateral que segue com «o coração tranquilo e a consciência de ter dado sempre» o seu melhor.

«Desejo ao Farense todo o sucesso na próxima temporada», finalizou.

Na sua primeira mensagem, Pastor tinha criticado «as pessoas de mau caráter que só olham para o próprio umbigo e também para as suas próprias ambições», sem especificar o alvo e revelado que não queria mais «defender as cores» do Farense.

Na resposta, um dia depois, a 16 de junho, a SAD da formação de Faro acusou o defesa de ingratidão e explicou que tinham sido tomadas «medidas disciplinares pertinentes» para apurar responsabilidades.

O Farense iniciou esta quinta-feira a pré-época, com a realização de exames médicos, enquanto o trabalho de campo no relvado terá início na segunda-feira. Até ao momento, foi apenas anunciado um reforço, o defesa central algarvio Rúben Fernandes, ex-Gil Vicente.