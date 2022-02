Após a derrota em Chaves, o Feirense voltou aos triunfos com uma goleada na receção ao Farense (4-1), em jogo da 21.ª jornada da II Liga.



Fábio Espinho foi a figura dos fogaceiros ao marcar um bis. O experiente médio abriu o marcador aos 18 minutos. Os algarvios igualaram a contenda por intermédio de Ponde.



Na etapa complementar, o Feirense teve uma entrada fortíssimo e recolocou-se na dianteira do marcador novamente graças a um golo de Espinho. Volvidos dois minutos, Teles fez o 3-1. Em cima do apito final a equipa de Rui Ferreira fixou o resultado final por André Rodrigues.



Com este triunfo, o Feirense chegou aos 39 pontos e subiu ao pódio enquanto o Farense é 15.º com 20 pontos.