O Leixões bateu o Farense por 1-0, no São Luís, no jogo que marcou o fecho da 18.ª jornada da Liga, e estragou a estreia de Vasco Faísca no comando dos algarvios.



Um golo de Saponara, na transformação de uma grande penalidade, deu o triunfo aos Bebés do Mar.



Com esta vitória a equipa de José Mota colocou fim a um ciclo de duas derrotas consecutivas e subiu ao 13.º posto. Por sua vez, o Farense está em zona de descida: é 16.º colocado.



Classificação da II Liga