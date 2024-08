José Mota, treinador do Farense, em declarações aos jornalistas, após a derrota frente ao Sporting por 5-0, esta sexta-feira, 23 de Agosto, no Estádio Algarve.

[Tentou de tudo para parar o Sporting, mas hoje foi difícil…]

É muito difícil parar o Sporting realmente. É uma belíssima equipa; nem temos adjetivos para o trabalho que tem desenvolvido ao longo destes anos. Ora joga apoiada, ora joga na profundidade. Sabe criar uma série de dinâmicas, tem jogadores acima da média.

Mas há um aspeto que também é verdade: se as equipas que vão jogar com o Sporting, quiserem jogar como eles, vão ter dificuldade. Porque reagem com muita determinação à perda de bola. Percebe-se que aquele trabalho está incutido.

É uma equipa que dá gosto ver jogar. Agora, há outra equipa que é a minha. Não fomos aquilo que deveríamos ser. Quando se joga com as equipas grandes, se os deixarmos jogar por dentro, por fora, à vontade… vão ter muita dificuldade. E foi o que se passou.

Os jogadores do Sporting jogaram sempre muito livres, com muito espaço. Nós fomos poucos agressivos e muito permeáveis principalmente na parte defensiva e não se pode jogar assim. É impossível. Devíamos ter sido muito mais agressivos.

Nós deixámos que o Sporting jogasse e, quando assim é, faz estas coisas.

Eu assumo totalmente a responsabilidade. O Sporting jogou como quis, venceu o jogo como lhe apeteceu e eu, como treinador, assumo a responsabilidade de que a estratégia que assumi para este jogo na teoria podia ser interessante, mas na prática não sucedeu.

O resultado é merecido para o Sporting.

[Como quer dar a volta a este mau arranque de campeonato, com três derrotas?]

Só há uma forma: é todos nós termos a capacidade, a humildade e responsabilidade de sabermos o que é o Farense. Se todos tivermos, com certeza que vamos melhorar.

São três derrotas que percebemos que fazem mossa, mas percebo também que há derrotas e derrotas. Na semana passada, perdemos no Rio Ave e não merecemos.

Temos de perceber que temos muita coisa a evoluir. Hoje, fomos um grupo de jogadores, não fomos uma equipa. Não fomos solidários, não fomos ambiciosos, faltou-nos muito.

Sabemos que entraram muitos jogadores no Farense, que não sabem o que é o futebol português, mas tê de perceber que aqui em Portugal há grandes equipas de futebol e o Sporting é uma delas.

Esta derrota não serve para camuflar nada, mas para sentir que temos muito a evoluir e a trabalhar.