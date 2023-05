O treinador do Farense afirmou este domingo que a subida dos algarvios à Liga é «muito especial», e demonstrou vontade em continuar no clube.

«As coisas foram acontecendo de forma natural, porque existe empatia, existe rigor, existem vontades e existe um grupo de trabalho fantástico, que originou a subida consumada à Liga. Liga essa que o Farense merece, porque é um grande clube, que se percebe que no futuro será cada vez melhor», disse, citado pela Lusa.

José Mota viu confirmada este domingo, após a derrota do Estrela da Amadora frente ao Nacional, a quinta subida à Liga da sua carreira.

«Todas elas são especiais. Esta foi muito especial, porque eu nunca tinha treinado no Algarve, mas gosto muito do Algarve e gosto muito das pessoas do Algarve. Fui muito bem recebido e, quando me convidaram para vir treinar o Farense, aceitei logo de uma forma simples e aberta, porque sabia que era um projeto que tinha excelentes condições», defendeu.

O técnico de 59 anos sublinhou que este foi um percurso «com muitas dificuldades» e frisou os elogios à equipa: «Mas tinha sempre a convicção de que no futuro teríamos sucesso, porque o grupo de trabalho aceitou-nos de uma forma muito fácil e esta cidade sempre nos apoiou. Agradeço imenso a todos os farenses a forma como me têm tratado.»

«Eu gosto de Faro, sou uma pessoa muita prática, muito fácil de lidar, e também tenho os meus objetivos. Faro é uma excelente cidade, acolheu-me muitíssimo bem e com certeza que vamos conversar. E, a partir daí, as coisas naturalmente acontecerão ou não, mas a verdade é que eu fui muito bem recebido em Faro», atirou.