Ricardo Velho fez uma exibição notável no Dragão e, no final, apesar da derrota do Farense, foi elogiado nas conferências de imprensa pelos técnicos das duas equipas.

Se Vítor Bruno falou numa «exibição a recordar para a vida», José Mota assinalou que o seu pupilo merecia ter sido chamado à Seleção Nacional.

«Aquele que foi considerado o melhor guarda-redes da última Liga merecia ter sido chamado à Seleção, nem que fosse para lhe dar um incentivo», afirmou o técnico dos algarvios na sala de imprensa do Dragão, acrescentando ainda: «Ele é um dos melhores guarda-redes do nosso campeonato e esta época vai dar-nos muitos pontos. O Ricardo Velho merece outros patamares, mas em Portugal só olhamos para os grandes.»