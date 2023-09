José Mota, treinador do Farense, demonstrou confiança na sua equipa, após a conquista da primeira vitória na Liga, e espera uma «boa resposta» na partida de sábado contra o Famalicão.

«A vitória [5-0 sobre o Desportivo de Chaves] foi realmente importante por vários aspetos: foram os primeiros três pontos, para nos dar aquela tranquilidade, aquele sentimento de dever cumprido que as vitórias proporcionam. Traz confiança ao grupo de trabalho», disse José Mota, na antevisão à partida da quarta jornada.

Para o técnico, trabalhar sobre vitórias «traz um melhor ambiente, mais saudável, uma maior alegria», e «tudo é diferente quando se tem vitórias, e vitórias alcançadas com esse 'score' de 5-0».

No entanto, o treinador não se deixa iludir: «Mas isto passou. O futebol é viver dois, três dias sobre essas vitórias e depois preparar e pensar no próximo adversário", afirmou o técnico do Farense.

Desta forma, a equipa tem trabalhado incansavelmente ao longo da semana com o objetivo de apresentar um desempenho sólido no confronto contra o Famalicão.

«Uma boa resposta é lutar pelos três pontos, uma boa resposta é estarmos muito concentrados em todos os momentos do jogo, é percebermos os pontos fortes e também os pontos fracos do adversário, sabermos exatamente o quão este jogo vai ser difícil», enfatizou José Mota.

O treinador do Farense analisou o adversário, descrevendo-o como «uma equipa muito boa, com um misto de jovens jogadores de grande talento e experiência».

«Os jogos que fez esta época foram jogos muito interessantes, mostraram um adversário com grande capacidade, muito bem organizado. Faz antever grandes dificuldades para o Farense», observou.

«Aqui não se dá ênfase aos valores individuais. Se a equipa e o grupo estiverem bem, se alcançarmos resultados positivos, os valores individuais naturalmente destacar-se-ão. Este é o meu objetivo principal - construir uma equipa incrivelmente forte e coesa, pois estamos conscientes de que enfrentaremos muitos desafios neste campeonato», concluiu.

O Famalicão, atualmente com quatro pontos na classificação, receberá o Farense, que soma três, no próximo sábado, num jogo marcado para as 18h00, a realizar-se no Estádio Municipal de Famalicão.