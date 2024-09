Declarações de José Mota, treinador do Farense, na conferência de imprensa no Estádio do Dragão, após a derrota frente ao FC Porto:

«Jogar no Porto sabemos o quanto é difícil, pela qualidade do plantel e da equipa técnica, também pelo ambiente fantástico do estádio. Isto ajuda o futebol a ser melhor. Enfrentámos um FC Porto muito pressionante, tentámos retirar força ao jogo interior que eles têm, tivemos imensas dificuldades e por vezes tivemos o fator sorte ao nosso lado. O FC Porto ganhou e ganhou bem; foi mais equipa, teve melhores oportunidades. Tínhamos de saber sofrer, de ser atrevidos e em alguns momentos isso aconteceu. Ninguém vem ao Porto jogar de igual para igual. Tentámos surpreender o FC Porto, mas estando duas vezes a perder é difícil dar a volta ao resultado.

«As equipas grandes tentam logo nos primeiros minutos desorganizar o reduto defensivo dos adversários. Procuram o resultado nos primeiros 20, 30 minutos. Não são "Super Homens" e também sentem o desgaste na segunda parte. Os jogadores do FC Porto dificultaram-nos muito a tarefa defensiva. Se aquele penálti não existisse o FC Porto iria ter muitas dificuldades. Hoje fomos uma equipa de sofrimento, solidária, que teve o fator sorte, mas que também marcou aqui no Dragão.»

[Sobre o momento atual] «São 18 caras novas que tenho cá. Este grupo vai dar muitas alegrias ao Farense. Trabalhando da forma que estão a fazer vamos consegui-lo. São também quatro jogos a jogar fora do São Luís. Já jogámos com o FC Porto e o Sporting no campeonato. Tenho aqui três jogadores que deram conta do recado, mas que chegaram no último dia de transferências. O FC Porto tem vários meninos da B que nesta época foram titulares. Porque têm qualidade, essa competência e está a ser-lhes dada oportunidade. Mas esta casa dá-lhes também alma, mística. E é isso que nós também temos de fazer em Faro. Quero ter alma no São Luís. Quero esta equipa com mística.»

[Críticas à arbitragem] «Não deve ter havido VAR neste jogo. Há um pisão enorme do avançado do FC Porto sobre o meu lateral esquerdo, o Poloni. Tivemos de o substituir. Podem ver como ele ficou [...] O meu primeiro jogo na I Liga foi há 25 anos contra o pai do Vítor Bruno, o Vítor Manuel. Sinto uma alegria muito grande de ter jogado contra o pai e agora contra o filho. Mas há coisas que mudaram pouco nestes 25 anos. Hoje não é penálti. O segundo golo do FC Porto é uma falta clara. Há VAR? Se fosse a favor do Farense o penálti não era assinalado e a falta ia ser marcada.»