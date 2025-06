O Farense está de luto pela morte de António Boronha, um dos mais mediáticos presidentes do clube algarvio, na década de noventa do século passado, que também se destacou com vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

«Como momento alto da nossa história, ficará para sempre guardado o momento único de, em 1989/90 ter conduzido o clube à 1.ª divisão e garantindo nesse mesmo ano (militando na II Divisão), a presença na final da Taça de Portugal, num acontecimento ainda hoje icónico para o nosso clube», escreveu o clube algarvio nas redes sociais.

António Boronha foi presidente do Farense, num primeiro período, de 1989 a 1992, depois de 1996 a 1998, tendo ainda integrado uma comissão administrativa em 1999.

O antigo dirigente, que tinha 76 anos, foi ainda vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, no mandato de Gilberto Madail, de 1998 a 2002.