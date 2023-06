O presidente João Rodrigues e a direção do Farense entenderam demitir-se em bloco esta quarta-feira, no fim de uma reunião diretiva, mantendo-se em funções até que se realizem novas eleições, as quais serão convocados brevemente.

Comunidado do Farense:

«O Sporting Clube Farense faz saber a todos os sócios, adeptos e público em geral que após reunião da Direção de 21 de junho 2023 , o Presidente do Sporting Clube Farense e todos os membros da direção se encontram demissionários.

Mais se informa que se manterão em funções, defendendo os superiores interesses do Sporting Clube Farense até às próximas eleições para os órgãos sociais, a serem convocadas com a maior brevidade possível.»